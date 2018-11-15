Порошенко поручил включить отопление в Смеле в течение нескольких часов под его ответственность

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение обеспечить город Смела (Черкасская обл.) теплоснабжением в течение нескольких часов.

"Даю вам несколько часов - мне как президенту доложить, что тепло запущено", - сказал он на заседании государственной комиссии по предотвращению возникновения ЧС в Смеле из-за отсутствия теплоснабжения в четверг.

Глава государства подчеркнул: "Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение или боится сорвать пломбу, то я принимаю это решение: немедленно дайте людям газ и тепло под мою ответственность".

П.Порошенко добавил, что позднее, на протяжении суток, ответственные лица должны оформить все необходимые документы.

Он подчеркнул, что если местные власти будут препятствовать реализации данного решения, то Верховная Рада может назначить досрочные выборы городского головы и горсовета.

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В Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии закрыты учебные заведения. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что горсовету Смелы необходимо принять решение о выполнении нормы ст.22 закона Украины "О теплоснабжении" – перевести имеющиеся долговые обязательства от предыдущего лицензиата, который предоставлял услуги по теплоснабжению жителей города, на коммунальное предприятие.

"Это прямая норма закона, и пока это не будет решено, мы не имеем законных оснований двигаться дальше", - подчеркнули в "Нафтогазе".

После этого решения будет заключен договор с коммунальным предприятием на поставку природного газа, а затем для получения номинаций на газ – воспользоваться нормой закона №1730.

"Получить гарантии городского совета за коммунальное предприятие и беспроцентно реструктуризировать имеющуюся задолженность на 5-и летний срок с уплатой равными долями ежемесячно. Так как требует закон", - отметили в компании.