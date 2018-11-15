В Латвии задержали экс-президента "Городского коммерческого банка", подозреваемого в Украине в присвоении почти 300 млн грн

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента и одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске.

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины в четверг, оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей данного финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

"В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - поясняется в информации.

Банкирам было сообщено о подозрении: президенту - одному из владельцев - ОАО "Городской коммерческий банк", по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

"Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым", - указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции Украины готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.