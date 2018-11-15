События

15:16 15.11.2018

Представитель президента Украины в Крыму отмечает наличие проблемы с нелегальной перевозкой умерших на полуостров

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Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявляет, что ежегодно через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на админгранице с аннексированным Россией Крымом перевозится сотни гробов с телами умерших людей, но ни один из них не перевозится легально.

"Перевозка гробов с телами и урн с прахом умерших – это не урегулировано", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

По словам Б.Бабина, профильные органы уже проводили совещание по этому вопросу и вышли на алгоритм, каким образом допустима переправка таких грузов через админграницу с аннексированным полуостровом в рамках действующего законодательства.

В то же время, он отметил, что на данный момент есть противоречивая позиция от таможни.

"И тут как раз не помешала бы помощь общественных организаций по конкретно этому вопросу, ведь ежегодно сотни гробов пересекают КПВВ, и ни одна – легально. Это проблема", - добавил Б.Бабин.

Теги: #крым #умершие
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