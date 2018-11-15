Задержан и арестован снайпер, стрелявший в активистов на Майдане в 2014г

В рамках расследования уголовного дела о расстрелах участников мирных акций в центре Киева зимой 2014 года задержан и арестован снайпер, уволенный из правоохранительных органов в 2015 году, сообщил источник, приближенный к расследованию.

"Задержан человек, (он - ИФ) уведомлен о подозрении в убийствах активистов на Евромайдане", - сказал собеседник агентства в четверг.

По его словам, подозреваемый был снайпером спецподразделения "Омега", который уволен из правоохранительных органов в 2015 году.

"Арестован был 3 ноября, задержан за три дня до этого", - добавил источник.