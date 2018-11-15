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12:03 15.11.2018

Турчинов ожидает, что закладываемые в оборонный бюджет Украины на 2019г средства увеличат темпы перевооружения силовых структур

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Турчинов ожидает, что закладываемые в оборонный бюджет Украины на 2019г средства увеличат темпы перевооружения силовых структур

Объемы средств, заложенные в оборонном бюджете в рамках госбюджета Украины 2019г на финансирование сектора безопасности и обороны, вселяют оптимизм и должны позволить увеличить темпы изготовления и передачи украинским силовым структурам вооружения и военной техники, заявляет секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Более 210 млрд (грн – ИФ) должен быть профинансирован сектор безопасности и обороны, это более 5% от ВВП, как и требует стратегия безопасности и обороны", - сказал А.Турчинов журналистам в четверг в Киеве на "Киевском бронетанковом заводе".

Он отметил, что как только будет принят оборонный бюджет в рамках госбюджета 2019г, то через несколько недель будет рассмотрен и государственный оборонный заказ.

По мнению А.Турчинова, темпы изготовления и передачи вооружения и техники ВСУ и Национальной гвардии, силовых структур должны быть увеличены.

Говоря же о возможных сроках принятия госбюджета на следующий год, секретарь СНБО выразил надежду на то, что Верховная Рада примет его в двадцатых числах ноября.

Теги: #бюджет #перевооружение #турчинов
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