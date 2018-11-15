Работа Кабмина над планом мер по интеграции вынужденных переселенцев близится к завершению

Разработка правительством Украины плана мер по интеграции переселенцев является одним из условий получения очередного транша МВФ, и будет утвержден Кабинетом министров в течение ближайших недель, сообщил заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"План мер, которые должно разработать правительство в соответствии со стратегией интеграции внутренне перемещенных лиц, а это является одним из условий получения очередного транша МВФ, уже утвержден на последнем правительственном совещании по председательствованием Павла Розенко", - сказал он на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в Киеве в четверг.

Он убежден, что в течение пары недель план будет утвержден Кабинетом министров.