Минрегион планирует обязать гостиницы проектировать 10% номеров для людей с инвалидностью

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует обязать гостиницы проектировать не менее 10% номеров для проживания людей с инвалидностью, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе в четверг.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"В новых ГСН о доступности зданий планируем предусмотреть соответствующую норму, чтобы при проектировании гостиниц предусматривалось не менее 10% мест, обустроенных для людей с инвалидностью", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

По его словам, в Украине насчитывается почти 2,5 тыс. гостиниц, в том числе 5-звездочные, однако лишь единицы располагают номерами, обустроенными для людей с инвалидностью. Кроме этого, на входах в гостиницы отсутствуют пандусы или подъемники.

Согласно сообщению, в новых нормах закреплено обязательное размещение пандусов и подъемников в гостиницах, а также проектирование не менее 10% номеров с учетом потребностей людей с инвалидностью.

Новые нормы планируется утвердить до конца года.