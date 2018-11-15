События

11:15 15.11.2018

Более полусотни танков, БТР, бронеавтомобилей, ПТРК и минометов передали ВСУ предприятия ОПК

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Более полусотни танков, БТР, бронеавтомобилей, ПТРК и минометов передали ВСУ предприятия ОПК

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" и частное предприятие "Украинская бронетехника" передали в четверг в Киеве украинским военным более 65 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, БТР, бронеавтомобили и высокоточные противотанковые ракетные комплексы.

Как передает корреспондент агенства "Интерфакс-Украина", "Киевский бронетанковый завод" (входит в состав "Укроборонпрома") передал Вооруженным силам Украины 3 восстановленных и модернизированных танка Т-72 и 5 БТР-3, выполнив свои обязательства перед Министерством обороны по ремонту бронетехники в 2018 году.

Предприятия "Укроборонпрома" также передали украинским военным 20 высокоточных ПТРК "Стугна-П" и 30 "Корсаров" от ГККБ "Луч", а также мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", разработанную и изготовленную ГП НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".

Частное предприятие "Украинская бронетехника" передало военным 6 специализированных бронированных автомобилей, а также 5 82-мм переносных минометов "УПІК-82" украинской разработки.

Как сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром", предприятия концерна за 9 месяцев 2018 года передали украинским военным более 3,5тыс. единиц вооружения и военной техники.

Теги: #всу #опк #укроборонпром #бтр #танки #птрк
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