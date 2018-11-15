События

10:33 15.11.2018

Коммунальщики Киева ночью и утром не прекращали работы по уборке снега

2 мин читать
Коммунальщики Киева ночью и утром не прекращали работы по уборке снега

В течение ночи предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" не прекращали работы по уборке дорог и улиц столицы от снега, а также обработке посыпочными материалами дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на корпорацию.

"Уборка от снега магистральных дорог и главных улиц районного значения проводилась "большими" и "малыми" колоннами спецтехники, ведь именно такой подход обеспечивает эффективное и качественное очищение. Для уборки остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, которые обслуживают "автодоровцы", были привлечены как бригады по ручной уборке, так и малогабаритная маневренная спецтехника… В работе были задействованы 339 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада из ручной уборки", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Второй важной составляющей работы ночью и на рассвете для дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" стала обработка посыпочными материалами дорог и тротуаров города.

"Из-за небольшого дождя в среду вечером в сочетании с минусовой температурой воздуха на дорогах образовалась гололедица. Чтобы обеспечить безопасное передвижение пешеходов и движение общественного и частного автомобильного транспорта дорожники неоднократно проводили обработку посыпочными материалами дорог, тротуаров, лестничных маршей подземных пешеходных переходов, подходов к наземным переходов и остановок общественного транспорта", - информируют в горавтодоре.

В корпорации проинформировали, что всего за сутки ими было использовано около 2 тыс. т соли и 1,5 тыс. т песчано-соляной смеси.

Вместе с тем, поскольку в течение четверга синоптики обещают температуру воздуха в столице около 0С, поэтому коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть на дорогах внимательными и осторожными, не нарушать скоростной режим и держать дистанцию.

Теги: #киев #непогода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой

Почти 500 ДТП произошло в Киеве с начала снегопада

Прорыв теплосети в центре Киева ликвидирован, обнаружены другие повреждения

В Киеве в среду работает более 300 единиц снегоуборочной техники – КГГА

В Киеве 15 ноября ожидается снег, на дорогах гололедица

Почти 300 ДТП произошло в Киеве в среду с утра из-за непогоды

Установлена личность человека, обнаруженного мертвым в автомобиле на Оболони

Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика из-за снега

В Киеве горел склад с горюче-смазочными материалами – ГСЧС

На Жилянской восстановлено движение транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 25 тонн гумпомощи

На переговорах по Brexit еще предстоит большая работа, заявляют в ЕС

Консульский сбор для украинцев в Таиланде отменен

В подножие Андреевской церкви в Киеве кидали "коктейли Молотова"

В Киевском патриархате утверждают, что дата объединительного собора пока не известна

Британский кабмин поддержал проект по Brexit, дискуссия продолжится в парламенте

Консульский сбор для украинцев в Таиланде отменен- посол

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения– штаб ООС

Трамп предлагает дизайнера сумок на должность посла в Южной Африке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА