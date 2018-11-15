События

10:32 15.11.2018

Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области

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Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик ДАФ и легковой автомобиль Chevrolet Aveo, в результате ДТП госпитализированы 4 человека.

Как сообщает в четверг департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, авария произошла 14 ноября возле с.Мохнатое Турковского района.

В результате столкновения грузовика и легкового авто пострадали водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, все жители Закарпатской области.

Пострадавших госпитализировали в Турковскую районную больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Теги: #дтп #львовская_область
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Интерфакс-Украина
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