Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик ДАФ и легковой автомобиль Chevrolet Aveo, в результате ДТП госпитализированы 4 человека.

Как сообщает в четверг департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, авария произошла 14 ноября возле с.Мохнатое Турковского района.

В результате столкновения грузовика и легкового авто пострадали водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, все жители Закарпатской области.

Пострадавших госпитализировали в Турковскую районную больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.