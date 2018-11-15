Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области
Во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик ДАФ и легковой автомобиль Chevrolet Aveo, в результате ДТП госпитализированы 4 человека.
Как сообщает в четверг департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, авария произошла 14 ноября возле с.Мохнатое Турковского района.
В результате столкновения грузовика и легкового авто пострадали водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, все жители Закарпатской области.
Пострадавших госпитализировали в Турковскую районную больницу.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.