На переговорах по Brexit еще предстоит большая работа, заявляют в ЕС

Сторонам переговоров по Brexit еще предстоит проделать длинный путь, заявил в четверг координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье.

"Что касается меня, в ближайшие дни я буду работать с моей командой вместе с государствами-членами ЕС, а также с Европейским парламентом над текстом совместной политической декларации относительно будущих отношений", - сообщил он в Брюсселе, выступая перед СМИ вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

По его словам, эта работа будет интенсивной. "Наша цель - доработать политическую декларацию с Соединенным Королевством, чтобы Европейский совет мог затем ее утвердить", - сказал М.Барнье.

Он сообщил, что отправится в Страсбург, чтобы обсудить состояние дел с Европейским парламентом и учесть его позицию для завершающего этапа переговоров.

По его словам, нельзя терять ни минуты времени.

Накануне ЕС и британское правительство согласовали соглашения по выходу Великобритании из ЕС.