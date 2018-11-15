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10:05 15.11.2018

Консульский сбор для украинцев в Таиланде отменен

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Консульский сбор для украинцев в Таиланде отменен

Правительство королевства Тайланд отменило консульский сбор по прибытию для граждан Украины, сообщил полномочный посол Украины в королевстве Таиланд Андрей Бешта.

"Вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства уже с 15 ноября (а не с 1 декабря 2018 как планировалось) украинцы не будут платить консульский сбор в размере около 60 $ за получение туристической визы по прибытию" – написал А.Бешта в своем аккаунте в Твиттер в среду.

Теги: #посол #таиланд #консульский_сбор
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