В Киевском патриархате утверждают, что дата объединительного собора пока не известна

Глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) назвал слухами информацию СМИ о якобы уже утвержденной дате проведения объединительного собора на Украине

"Дата Собора будет объявлена официально. Пока она официально не объявлена - по сути, даты нет. Так же, как проект томоса был давно подготовлен, но документом он станет только после официального принятия и распространения", - написал архиепископ Евстратий в ночь на четверг на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, "различные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не произойдет, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами «измены».

"Поэтому не надо сеять безосновательные ожидания - чтобы потом так же безосновательно не распространялась "измена". Венец надевают на голову, а не обувают на ноги. Объявление даты Собора будет означать, что подготовительный процесс завершен. А сейчас подготовка идет - хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершения - томоса об автокефалии", - пишет спикер Киевского патриархата.

Ранее в СМИ неоднократно сообщали, что объединительный собор пройдет 22 ноября, а в четверг появилось сообщение, что 15 ноября в Киев прибудет председатель объединительного собора митрополит Галльский Эммануил, представитель Константинопольского патриархата.