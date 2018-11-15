Британский кабмин поддержал проект по Brexit, дискуссия продолжится в парламенте

Британский кабинет министров поддержал в среду проект соглашения по Brexit, однако, согласно сообщениям СМИ, как минимум два члена кабинета рассматривают возможность отставки, и документ в итоге может не получить поддержки парламента.

Курс британского фунта почти не меняется на торгах в Азии. Участники рынка ожидают финального исхода политической схватки в Лондоне, которая, в худшем случае, может привести к отставке нынешнего британского кабинета.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила по итогам пятичасового совещания с министрами, что документ отвечает интересам Британии и является лучшим из того, что можно было согласовать с Брюсселем. По ее словам, дискуссия на заседании была "продолжительной" и "страстной".

СМИ пишут о глубоком расколе в кабинете по итогам заседания. По данным Financial Times, один из министров назвал соглашение, которое стало результатом сложного и запутанного компромисса, "худшим на свете". Журналист газеты Daily Telegraph Кристофер Хоуп сообщил в Twitter, что в ходе пятичасового обсуждения проекта 11 из 29 членов правительства высказывали возражения против условий соглашения.

Документ определяет временные условия нахождения Великобритании в таможенном союзе и едином рынке. Лондон будет применять европейские нормы регулирования и прежние же таможенные тарифы. В дальнейшем стороны будут стремиться к заключению соглашения о свободной торговле. Таким образом, формально выйдя из ЕС, Британия по-прежнему будет связана с ним широким спектром обязательств, должна будет соблюдать правила, на которые никак не сможет влиять.

Большое число депутатов парламента, как консерваторов, так и членов других партий, выступают против сделки, которая будет вынесена на голосование в течение ближайших недель. Бывший министр иностранных дел и сторонник Brexit Борис Джонсон считает, что она сделает Британию "вассальным государством", он призвал евроскептиков-министров уйти в отставку.

"Впереди нас ждут сложные дни", - признала Т.Мэй в среду, беседуя с журналистами.

Евросоюз и британское правительство опубликовали в ночь на четверг полный проект соглашения, состоящий из 185 статей, трех протоколов и нескольких приложений, а также проект совместной политической декларации.

Документы охватывают права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; урегулирование финансовых отношений между сторонами; упорядоченный выход Великобритании из ЕС с учетом ситуации в различных секторах.

Переходный период в рамках Brexit продлится, согласно условиям проекта соглашения, с марта будущего года до 31 декабря 2020 года.

"Мы также предусматриваем возможность продления этого переходного периода один раз на ограниченный период на основе совместного согласия", - сказал главный европейский переговорщик Мишель Барнье. Возможность продления переходного периода многие британские евроскептики считают неприемлемым.

По данным The Wall Street Journal, Великобритании придется заплатить для урегулирования финансовых отношений с ЕС в ближайшие годы около $50 млрд.

Решение по ирландской границе обеспечивает уважение территориальной целостности Великобритании и ее конституционного порядка, но при этом сохранит свободу передвижения между Ирландией и Соединенным Королевством, сказал Барнье. На Северную Ирландию будут распространяться правила единого рынка ЕС.

"Великобритания применит таможенный кодекс Европейского союза в Северной Ирландии, что позволит предприятиям Северной Ирландии поставлять свою продукцию на единый рынок ЕС без ограничений", - сказал М.Барнье.

"Страховка", включенная в соглашение по настоянию Ирландии, будет препятствовать восстановлению полноценной границы между ЕС и Северной Ирландией после 2020 г. Если Лондон и Брюссель не заключат соглашения о свободной торговле, то из таможенного союза выйдет только Британия, но Северная Ирландия в нем останется, Лондон не сможет в одностороннем порядке восстановить таможенную границу.

Критики соглашения считают, что тем самым Великобритания будет обречена до бесконечности оставаться в таможенном союзе с ЕС, не будет иметь возможности заключать самостоятельные торговые соглашения с другими странами.

Одобренный британским правительством вариант соглашения по условиям Brexit предусматривает, что Великобритания и ЕС не будут вводить в отношении друг друга визовый режим.

Соглашение по выходу Британии из ЕС теперь должно быть одобрено главами государств союза. Саммит может пройти 25 ноября. Соглашения вступят в силу только после ратификации парламентами ЕС и Соединенного Королевства.

На следующий день после выхода Великобритании из ЕС, 30 марта 2019 года, стороны будут готовы приступить к переговорам о будущих долгосрочных отношениях, заявил М.Барнье.

"Сегодня в проекте совместной политической декларации мы определили основы амбициозного партнерства. Мы хотим, чтобы была зона свободной торговли, основанная на регламентированном и углубленном таможенном сотрудничестве", - сказал глава переговорщиков ЕС.

"Наша цель - прийти к отсутствию таможенных пошлин и квот на все товары", - пояснил М.Барнье.