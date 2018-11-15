Трамп предлагает дизайнера сумок на должность посла в Южной Африке

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении назначить дизайнера сумок Лару Бэнкс следующим послом США в Южной Африке.

В заявлении Белого дома отмечается служба Лары Бэнкс в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди, а также ее прошлое школьное образование, полученное в Южной Африке.

Согласно пресс-релизу, дизайнер говорит на двух из одиннадцати официальных языках Южной Африки.

Кроме того, как отмечает телеканал Си-Эн-Эн, Л.Бэнкс остается членом гольф клуба Mar-a-Lago, принадлежащего Д.Трампу. По данным СМИ, здесь дизайнер отмечала свадьбу своей дочери