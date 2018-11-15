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05:36 15.11.2018

В Киевской области задержан иностранец, разыскиваемый за мошенничество - полиция

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В Киевской области задержан иностранец, разыскиваемый за мошенничество - полиция

 Полицейские Киева задержали гражданина Федеративной Республики Германия, долгое время скрывавшегося на территории Киевской области, которого на родине в суде признали виновным в финансовом мошенничестве, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили информацию в отношении гражданина Федеративной Республики Германия, незаконно проживающего на территории Украины. Проведенной проверкой было установлено, что 41-летний иностранец бежал из своей страны, чтобы избежать правосудия" – говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции в среду вечером.

У себя на родине задержанный был признан виновным в систематических финансовых махинациях, причинивших более 50 000 евро материального ущерба и приговорен к лишению свободы. Мужчина был объявлен в международный розыск.

Данный гражданин незаконно пересек государственную границу и впоследствии поселился в городе Белая Церковь Киевской области. Женился и наладил собственный бизнес

Скрываться от проверок полиции мужчине удавалось путем дачи взяток "нужным людям" в правоохранительных структурах.

На данный момент злоумышленник задержан.

"Решением суда к гражданину Германии применен экстрадиционный арест до решения вопроса о его выдаче и его фактической передаче" – отметили в полиции.

Продолжаются мероприятия на установление лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые способствовали незаконному пребыванию иностранца на территории Украины.

Теги: #мошенничество #украина #киевская #иностранец
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