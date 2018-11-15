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04:20 15.11.2018

Соглашение по Brexit является решающим этапом для завершения переговоров – Барнье

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Соглашение по Brexit является решающим этапом для завершения переговоров – Барнье

 Евросоюз и британское правительство в среду вечером одновременно опубликовали полный проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, а также комментированный план совместной политической декларации о рамках будущих отношений, заявил координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

"Это соглашение представляет собой определяющий этап, чтобы завершить переговоры. Это тоже итог метода переговоров, которые с самого начала велись в условиях прозрачности и при уважении наших взаимных мандатов", - сказал глава переговорщиков ЕС на пресс-конференции в Брюсселе.

М.Барнье отметил, что проект соглашения, который он назвал "точным и детальным документом", содержит 185 статей, три протокола и несколько приложений.

Координатор ЕС выделил пять позиций документа, которые счел наиболее важными: права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; финансовое урегулирование между сторонами; упорядоченный выход Великобритании с учетом ситуации в различных секторах; менеджмент соглашения о Brexit; переходный период.

Говоря о переходном периоде, он сообщил, что этот период в 21 месяц с учетом выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

"Мы также предусматриваем возможность продления этого переходного периода один раз на ограниченный период на основе совместного согласия", - добавил М.Барнье.

Он также рассказал о содержании трех протоколов к соглашению: по Гибралтару, по Кипру и британским военным базам на острове, по Ирландии и Северной Ирландии.

"Мы теперь нашли решение вместе с Соединенным Королевством с целью избежать физической границы между Ирландией и Северной Ирландией. Прежде всего, мы развернем все необходимые усилия, чтобы сделать это решение долгосрочным посредством будущего соглашения. Если мы не будем готовы к июлю 2020 года, тогда мы сможем вместе предусмотреть возможность продолжить переходный период. И если в конце переходного периода, продолженного или нет, мы констатируем, что еще не достигли будущего соглашения, решение по ирландской границе, по которому мы договорились сегодня, начнет действовать", - объяснил координатор ЕС.

Он отметил, что вариант решения по ирландской границе изменился с тех пор, как был предложен ЕС в феврале. В последние недели переговорщики работали на основе предложения Великобритании.

М.Барнье сообщил, что в рамках этого предложения стороны договорились создать "единую таможенную территорию между Евросоюзом и Соединенным Королевством". Благодаря этому Северная Ирландия будет принадлежать той же таможенной территории, что и Великобритания.

Кроме того, на Северную Ирландию будут распространяться правила единого рынка ЕС, что главное для того, чтобы избежать жесткой границы. Это будет касаться сельскохозяйственной продукции и всех прочих товаров.

"Великобритания применит таможенный кодекс Европейского союза в Северной Ирландии, что позволит предприятиям Северной Ирландии выставлять свою продукцию на единый рынок ЕС без ограничений. Вот что главное, чтобы избежать установления физической границы. Текст протокола также ясно указывает, что североирландская экономика сохраняет неограниченный доступ на рынок остальной части Соединенного Королевства", - сказал М.Барнье.

Теги: #соглашение #ес #brexit #британия
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