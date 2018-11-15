В Запорожской области задержали группу вымогателей, в состав который входили бывшие и действующий полицейские

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожской области организованную преступную группу из четырех человек, в которую входили бывшие сотрудники райотделов полиции, а также действующий полицейский, которые занимались шантажом и вымогательством.

Как сообщает пресс-служба УСБУ в Запорожской области, преступники создали в соцсетях "сайт знакомств", где размещали объявления о предоставлении интимных услуг. Откликнувшимся на объявления преступники угрожали уголовной ответственностью, распространением информации его родственникам, а также вымогали от них деньги. По данным следствия, сумма "откупа" составляла $2 до 5 тыс.

Правоохранительные органы задержали двоих преступников во время передачи им денежных средств в размере почти $2 тыс. Позже были задержаны еще двое участников преступной группы. На данный момент решается вопрос об оглашении фигурантам дела подозрения в совершении преступления, а также избрания для задержанных меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение), квалификация которой предусматривает лишение свободы на 8-12 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению