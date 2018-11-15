В Николаеве задержан чиновник городского совета за вымогательство взятки

14 ноября сотрудниками Николаевской местной прокуратуры задержан заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета по подозрению в получении взятки в размере $5 тыс., сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

"14 ноября 2018, работниками Николаевской местной прокуратуры № 1 и сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области задержан заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета и его посредника - частного предпринимателя, за вымогательство неправомерной выгоды в размере $ 5 тыс." – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства в среду вечером.

Средства требовали у частного предпринимателя за использованием ларьков, в городе Николаеве, размещенных на земельном участке, действие договора аренды которого закончилось.

Злоумышленники были задержаны при передаче аванса в размере $1000 тыс. в порядке ст.208 УПК Украины.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) – подытожили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 8-12 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.