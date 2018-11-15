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00:41 15.11.2018

Макрон: Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США

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Макрон: Европе нужна единая армия, чтобы быть союзниками, а не вассалами США

Европейским странам необходима своя собственная армия, чтобы быть в состоянии решать ряд проблем самостоятельно и не зависеть от помощи США, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США - наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником - это не означает быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них (в военной сфере - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу "ТФ-1".

Э.Макрон отметил, что в настоящее время, когда у стран, находящихся на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто требуется помощь именно США.

"Я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы", - добавил глава французского государства, пояснив, что Европе нужно быть независимой в военном отношении, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и космосе.

"В некоторых сферах мы слишком сильно зависели (от США - ИФ), и это нехорошо", - сказал президент Франции.

Э.Макрон, иллюстрируя то, как стремительно меняется обстановка в сфере безопасности, отметил, что не так давно в Средиземном море находилось множество кораблей РФ и КНР, "и иногда они по численности превосходили нас".

 

Теги: #армия #европа #франция
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