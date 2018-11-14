События

23:46 14.11.2018

Павленко: призываю всех быть очень бдительными в медиа-пространстве в вопросе подготовки к объединительному Собору УПЦ

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Павленко: призываю всех быть очень бдительными в медиа-пространстве в вопросе подготовки к объединительному Собору УПЦ

Советник президента Украины, директор  института стратегических исследований Ростислав Павленко просит не вестись на вбросы анонимных источников в медиа-пространство в вопросе подготовке к объединительному Собору Украинской православной церкви.

"И снова призываю быть очень бдительными в медиа-пространстве. Поскольку сейчас к подготовке к Собору привлечено немало людей, а еще больше спешат продемонстрировать свою осведомленность, а чаще креатив и фантазию - создалась чрезвычайно питательная почва для фейков и провокаций", - написал Р.Павленко вечером в среду в Фейсбуке.

По словам Р.Павленко, они, по меньшей мере, заставляют опровергать и комментировать – вместо того, чтобы работать и находить совместные решения.

"А могут сеять подозрение, недоверие и раздор в то время, когда нужны терпение, способность слышать и доверять, и вместе работать", - отмечает советник президента.

Он обратил внимание на то, что "анонимные источники или не имеют всей информации или вкидывают "горячее" умышленно".

"Не ведитесь. Оперируйте официальными данными - хотя они и не такие сенсационные, как данные "источников"", - отметил Р.Павленко.

Он высказал уверенность, что украинское православие совсем скоро получит независимость.

"В течение всей борьбы за Томос мы просили быть терпеливыми, верить и поддерживать. Так было - и вот до цели остался шаг. Давайте не дадим агрессору и его приспешникам этому шагу помешать", - подытожил Р.Павленко.

Теги: #вбросы #церковь #украина #собор
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