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18:40 14.11.2018

Почти 500 ДТП произошло в Киеве с начала снегопада

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Почти 500 ДТП произошло в Киеве с начала снегопада

 По состоянию на 18.00 среды по спецлинии "102" поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве, сообщает Патрульная полиция Украины и напоминает водителям, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения! Учитывая погодные условия (дождь, снег) и дорожную обстановку, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции в соцсети Фейсбук.

Также в ведомстве напоминают, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке", - говорится в информации.

Теги: #киев #снег #дтп
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