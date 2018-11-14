Боевики более 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала суток, в ВСУ без потерь

В период с начала суток по 18.00 среды боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины, в том числе с применением минометов, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Лебединское. Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского и хутора Свободный, противник применил минометы калибра 82 мм", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими военными", - говорится в сводке.