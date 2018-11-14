События

16:57 14.11.2018

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Харькове

1 мин читать

Полиция в среду днем ищет взрывчатку в двух школах по ул.Академика Богомольца в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в учебных заведениях якобы заложена взрывчатка, поступила в полицию в среду в 14:52 и 15:29.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Продолжается эвакуация и осмотр помещений. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений", - говорится в сообщении.

Теги: #минирование #полиция #харьков #школы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Установлена личность человека, обнаруженного мертвым в автомобиле на Оболони

В Днепропетровской области около 23 тыс. учеников остаются на каникулах

В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла

Экс-командир "Схидного корпуса" Ширяев отпущен под залог - адвокат

Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Патрульные, с помощью шантажа отобравшие у мужчины авто, предстанут перед судом

Столичная станция метро "Дарница" возобновила работу

Станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта из-за проверки сообщения о минировании

35-летняя харьковчанка сбывала в Киеве прекурсоры под видом таблеток для похудения

Полиция Донецкой области с начала года предупредила более 100 попыток вывоза оружия в другие регионы

ПОСЛЕДНЕЕ

США могут проиграть войну Китаю или России - экспертный доклад конгрессу

Прорыв теплосети в центре Киева ликвидирован, обнаружены другие повреждения

В Киеве в среду работает более 300 единиц снегоуборочной техники – КГГА

Экс-начальник инспекции ГАСК в Киеве уведомлен о подозрении в содействии строительству "вертолетной площадки Януковича"

В Киеве 15 ноября ожидается снег, на дорогах гололедица

Мэра Смелы не пустили на заседание Кабмина; Раде предлагают назначить внеочередные выборы горсовета и городского головы

Почти 300 ДТП произошло в Киеве в среду с утра из-за непогоды

В Иране казнен "султан монет", обвиненный в "подрыве" экономики

Боевики с полуночи осуществили 3 прицельных обстрела на Донбассе, потерь среди украинских военных нет

Экс-глава ГФС Продан объяснил отъезд в Германию на лечение через Молдову поездкой к родителям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА