Полиция проверяет информацию о минировании школ в Харькове

Полиция в среду днем ищет взрывчатку в двух школах по ул.Академика Богомольца в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в учебных заведениях якобы заложена взрывчатка, поступила в полицию в среду в 14:52 и 15:29.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Продолжается эвакуация и осмотр помещений. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений", - говорится в сообщении.