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16:43 14.11.2018

США могут проиграть войну Китаю или России - экспертный доклад конгрессу

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США могут проиграть войну Китаю или России - экспертный доклад конгрессу

Военное превосходство Америки "уменьшилось до опасного уровня", что привело к "кризису национальной безопасности", говорится в экспертном докладе, направленном конгрессу США.

"Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших капитальных активов в своем следующем конфликте, - говорится в докладе, подготовленном комиссией по стратегии национальной обороны по заказу конгресса, - Вооруженные силы будут стремиться победить, но, возможно, проиграют войну против Китая или России".

При этом в докладе комиссии, созданной по решению конгресса в 2017 году, указывается, что Соединенные Штаты не смогут одновременно сражаться на двух или более фронтах.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что территория самих США может быть подвержена обезоруживающим ударам и кибератакам в то время, когда их Вооруженные силы будут стремиться победить противника за рубежом. "Американское военное превосходство уже не гарантировано, а последствия для американских интересов и американской безопасности серьезные", - подчеркивается в докладе.

Отмечается также, что, несмотря на рекордный оборонный бюджет США в размере $716 млрд, который в четыре раза больше китайского и более чем в 10 раз больше российского, усилия по преобразованию Вооруженных сил с тем, чтобы иметь возможность противостоять нынешним угрозам, не обеспечены в достаточной мере ресурсами и финансовыми средствами.

В докладе выражается озабоченность относительно разницы между расходами Америки на поддержание ядерного потенциала и ее потенциальных противников.

"Срочно необходимо рационализировать и модернизировать инфраструктуру обеспечения ядерных сил, в том числе национальные лаборатории и сеть ядерного командования, контроля и связи", - отмечают авторы.

В состав комиссии, подготовившей доклад, вошли назначенные самим же конгрессом США 12 экспертов. Ее сопредседателями являются бывший заместитель министра обороны по вопросам политики с 2005 по 2009 год и бывший посол Эрик Эдельман и адмирал в отставке Гэри Ругхэд, который был начальником штаба ВМС США с 2007 по 2011 год.

Подготовка данного доклада является требованием конгресса. И, как отмечают американские СМИ, документ, заказанный конгрессом и подготовленный учрежденной им же комиссией, неизбежно ляжет в основу дебатов законодателей, когда начнется обсуждение бюджета на следующий финансовый год.

Теги: #сша #нацбезопасность #войска
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