В Киеве в среду работает более 300 единиц снегоуборочной техники – КГГА

Более 300 единиц снегоуборочной техники работают над ликвидацией последствий снегопада в Киеве, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

Согласно информации, озвученной Д.Давтяном на брифинге в среду в Киеве, 339 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада по ручной уборке обеспечивают безопасные условия движения транспорта.

По его словам, в столице уже зафиксировано около 300 дорожно-транспортных происшествий, наблюдаются 9-ти бальные пробки..

В свою очередь, заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев проинформировал, что штраф за нарушение благоустройства территории, в частности, если не очищена территория от снега и обледенения, составляет 1 тыс 800 грн.

"3842 человека работают на обслуживании придомовых территорий и 102 еденицы техники, т.е. это тракторы которые приспособлены для уборки тротуаров", - уточнил П.Пантелеев.