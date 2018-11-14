События

14:27 14.11.2018

В Киеве 15 ноября ожидается снег, на дорогах гололедица

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В Киеве 15 ноября ожидается снег, на дорогах гололедица

В Киеве в четверг, 15 ноября, ожидается снег, на дорогах гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

"По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток около 0°", - говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и во избежание аварийных ситуаций Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы.

Теги: #киев #погода #укргидрометцентр
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