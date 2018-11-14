События

13:27 14.11.2018

Установлена личность человека, обнаруженного мертвым в автомобиле на Оболони

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Найденный погибшим в автомобиле в Оболонском районе Киева во вторник мужчина является уроженцем Сумской области, в Киеве занимался сантехническими работами, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в среду.

"Правоохранители установили личность погибшего, это - уроженец Сумской области, 1979 г.р. Мужчина проживал в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.

После проведения тщательного обзора автомобиля эксперты допустили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии трагедии.

Как сообщалось, 13 ноября в Киеве возле залива Верблюд на обочине ул.Богатырской в Оболонском районе обнаружен автомобиль с находившимся внутри мужчиной, погибшим от детонации неизвестного взрывного устройства. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки.

Теги: #киев #гибель #полиция
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