Установлена личность человека, обнаруженного мертвым в автомобиле на Оболони

Найденный погибшим в автомобиле в Оболонском районе Киева во вторник мужчина является уроженцем Сумской области, в Киеве занимался сантехническими работами, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в среду.

"Правоохранители установили личность погибшего, это - уроженец Сумской области, 1979 г.р. Мужчина проживал в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.

После проведения тщательного обзора автомобиля эксперты допустили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии трагедии.

Как сообщалось, 13 ноября в Киеве возле залива Верблюд на обочине ул.Богатырской в Оболонском районе обнаружен автомобиль с находившимся внутри мужчиной, погибшим от детонации неизвестного взрывного устройства. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки.