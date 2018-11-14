События

13:07 14.11.2018

Боевики с полуночи осуществили 3 прицельных обстрела на Донбассе, потерь среди украинских военных нет

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Боевики с полуночи осуществили 3 прицельных обстрела на Донбассе, потерь среди украинских военных нет

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток, по состоянию на 12.00, зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в среду.

Так, около 03.00, в течение 30 минут боевики вели огонь из гранатометов в сторону украинских защитников населенного пункта Красногоровка. Вражеский обстрел велся со стороны временно оккупированной Старомихайловки.

Как отмечается, утром боевые действия велись в районе села Крымское. С 06.30 в течение получаса боевики применяли вооружения БМП, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, выпустили около 10 мин калибра 82 мм.

Кроме того, около 08.00 боевики выпустили 5 мин калибра 82 мм в районе Старого Айдара (Луганская обл.).

"Потерь в результате боевых действий среди защитников Украины с начала текущих суток нет", - подчеркнул Д.Гуцуляк..

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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