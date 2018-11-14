Экс-глава ГФС Продан объяснил отъезд в Германию на лечение через Молдову поездкой к родителям

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявляет о законных основаниях своего выезда за рубеж на лечение в Германию через Молдову и о готовности общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.

"Сенсация" создана на пустом месте. Я посещал родителей, которые живут в городе Могилев-Подольский. В Кишинев - 180 километров. Это был действительно наиболее удобный маршрут (из Украины в Германию – ИФ)", – написал экс-глава ГФС на своей странице в Facebook.

М.Продан подчеркнул, что Госпогранслужба подтвердила законные основания для его выезда из страны.

Согласно приложенным им документам, экс-глава ГФС нанял адвоката Анатолия Худякова 11 июля этого года для представительства во всех правоохранительных и судебных органах Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала М.Продана на 15 ноября для проведения следственных и/или процессуальных действий по уголовному производству, возбужденному 29 августа этого года. По словам экс-главы ГФС, он получил сообщение о вызове по вайберу от САП 7 ноября, тогда как уехал за границу 5 ноября, тогда как в САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября.

Он также уточнил, что повестка САП была направлена по адресу, где никогда не проживала семья экс-главы ГФС. "Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов имеет не целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным", – написал М.Продан.