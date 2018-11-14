Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки погоду с небольшими осадками на большей части территории Украины

В ближайшие сутки, 15 ноября, погоду с небольшими осадками на большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохладная, кроме запада страны, воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, кроме востока, днем на Правобережье, в Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях и Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза.

В Киеве ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 ноября самая высокая температура днем была 15,6 градусов в 1969 году, самая низкая ночью 16,4 градусов мороза в 1908 году.

В пятницу, 16 ноября, в южной части страны, Донецкой, Луганской областях и в Прикарпатье местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° мороза, в западных и южных областях около 0°; днём в Украине 0-5° тепла, на Закарпатье местами 8-10° тепла.

В Киеве ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.