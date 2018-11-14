События

11:46 14.11.2018

Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика из-за снега

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Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика из-за снега

Наземный общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения в связи с начавшимся в среду утром снегопадом.

"С 10.00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения", - говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевпастранс" на странице в Фейсбуке.

В Киеве во многих районах образовались заторы.

Теги: #киев #снег #транспорт
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