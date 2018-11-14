События

08:30 14.11.2018

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли более 62 тыс. боеприпасов

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С начала года пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) изъяли 62 тыс. боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 62 758 взрывоопасных предметов, в том числе 1218 авиационные бомбы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что за три дня пиротехники ГСЧС совершили 64 выезда, во время которых изъяли и уничтожили 563 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб.

Теги: #обнаружение #украина #боеприпасы
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