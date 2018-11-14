События

08:25 14.11.2018

Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50

1 мин читать

Число погибших в результате лесного пожара в американском штате Калифорния выросло до 48 человек, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на шерифа округа Бьютт Кори Хонеа.

Он сообщил журналистам, что после число погибших выросло после того, как в округе Парадайз были обнаружены тела еще шести погибших. Ранее сообщалось о 42 жертвах стихийного бедствия.

Площадь пожара, который по числу жертв признан самым страшным в истории штата, составляет около 50 тыс. га. Огнем уничтожено около 9 тыс. построек, из опасных районов эвакуировано 300 тыс. человек.

Теги: #сша #жертвы #калифорния #пожар
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

В Киеве на Оболони эвакуируют жителей многоэтажки из-за пожара

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

Трамп назвал пожары в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Один из главных создателей супергероев Marvel Comics Стэн Ли ушел из жизни в США

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Более 30 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии

В Николаеве вечером горела церковь- ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли более 62 тыс. боеприпасов

Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

Замглаву Черновицкого горсовета и топ-менеджеров "Хлеб Украины" будут судить за взятку в 200 тыс.грн

В Донецкой области заочно будут судить "министра информации ДНР"

Двух жителей Харьковской области осудили за организацию незаконной переправки через границу с РФ

Суд взял под домашний арест 17-летнего водителя, совершившего "пьяное" смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

На Жилянской восстановлено движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА