Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50

Число погибших в результате лесного пожара в американском штате Калифорния выросло до 48 человек, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на шерифа округа Бьютт Кори Хонеа.

Он сообщил журналистам, что после число погибших выросло после того, как в округе Парадайз были обнаружены тела еще шести погибших. Ранее сообщалось о 42 жертвах стихийного бедствия.

Площадь пожара, который по числу жертв признан самым страшным в истории штата, составляет около 50 тыс. га. Огнем уничтожено около 9 тыс. построек, из опасных районов эвакуировано 300 тыс. человек.