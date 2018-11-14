Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев передали 14 новых автомобилей повышенной проходимости Mitsubishi L200 и Renault Duster представителям региональных полицейских взрывотехнических подразделений, сообщила пресс-служба МВД.

"Приятно сегодня встретиться с вами и передать новый служебный транспорт для вашей успешной профессиональной работы", - сказал А.Аваков.

Он отметил, что современные автомобили позволят полицейским-взрывотехникам эффективно работать в самых отдаленных районах.

В свою очередь, глава Национальной полиции С.Князев сообщил, что "высококвалифицированные работники должны иметь высококачественные средства извлечения, эвакуации и обезвреживания взрывчатых веществ. И это еще один шаг, который мы сегодня делаем для развития такого важного подразделения.

Как отмечается, новые автомобили получили специалисты-взрывотехники Житомирской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей, а также г.Киева и департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

Отмечается, что полноприводные Mitsubishi L200 сейчас максимально востребованы для работы взрывотехнических служб в областях, так как они работают не только на территории населенных пунктов, но и в условиях бездорожья.

Также в ведомстве отметили, что за 10 месяцев текущего года в Украине насчитано около 15 тыс. вызовов взрывотехников.