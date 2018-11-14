События

07:58 14.11.2018

Нацполиция получила 14 новых служебных автомобилей повышенной проходимости

1 мин читать

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев передали 14 новых автомобилей повышенной проходимости Mitsubishi L200 и Renault Duster представителям региональных полицейских взрывотехнических подразделений, сообщила пресс-служба МВД.

"Приятно сегодня встретиться с вами и передать новый служебный транспорт для вашей успешной профессиональной работы", - сказал А.Аваков.

Он отметил, что современные автомобили позволят полицейским-взрывотехникам эффективно работать в самых отдаленных районах.

В свою очередь, глава Национальной полиции С.Князев сообщил, что "высококвалифицированные работники должны иметь высококачественные средства извлечения, эвакуации и обезвреживания взрывчатых веществ. И это еще один шаг, который мы сегодня делаем для развития такого важного подразделения.

Как отмечается, новые автомобили получили специалисты-взрывотехники Житомирской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Черновицкой областей, а также г.Киева и департамента взрывотехнической службы Нацполиции.

Отмечается, что полноприводные Mitsubishi L200 сейчас максимально востребованы для работы взрывотехнических служб в областях, так как они работают не только на территории населенных пунктов, но и в условиях бездорожья.

Также в ведомстве отметили, что за 10 месяцев текущего года в Украине насчитано около 15 тыс. вызовов взрывотехников.

Теги: #транспорт #украина #аваков #нацполиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли более 62 тыс. боеприпасов

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

Замглаву Черновицкого горсовета и топ-менеджеров "Хлеб Украины" будут судить за взятку в 200 тыс.грн

В Донецкой области заочно будут судить "министра информации ДНР"

Двух жителей Харьковской области осудили за организацию незаконной переправки через границу с РФ

Суд взял под домашний арест 17-летнего водителя, совершившего "пьяное" смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

На Жилянской восстановлено движение транспорта

В Кривом Роге запущены 4 котельные "Теплоцентрали"

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

Порошенко заверил группу архиереев УПЦ (МП) в том, что государство защитит право на свободный выбор церковной юрисдикции

Число жертв лесного пожара в Калифорнии приближается к 50

Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова требует отвода экспертов

Во Львовской области таможенники изъяли почти 7 кг контрабандного янтаря

CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА