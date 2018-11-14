События

07:21 14.11.2018

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

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За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

По информации пресс-центра штаба, НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Отмечается, что наибольшую огневую активность боевики проявили на Приазовье.

"Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов", - добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки два боевика уничтожены и пять ранены.

"За текущие сутки враг провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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