Замглаву Черновицкого горсовета и топ-менеджеров "Хлеб Украины" будут судить за взятку в 200 тыс.грн

Киевская местная прокуратура №7 возбудила уголовное производство в отношении группы должностных лиц предприятия ГАК "Хлеб Украины" и их пособников за требование и получение взятки от бизнесмена в размере 200 тыс.грн за нерасторжение договора аренды государственного имущества.

"Так, на скамье подсудимых оказались исполняющий обязанности председателя правления ГАК "Хлеб Украины", директор дочернего предприятия ГАК "Хлеб Украины" "Черновицкий комбинат хлебопродуктов", заместитель городского головы г.Черновцы и юрист ГАК "Хлеб Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствие установило, что указанные лица, сговорившись между собой, требовали от бизнесмена ежемесячную плату в сумме 100 тыс. грн за нерасторжение договора аренды помещений имущественного комплекса дочернего предприятия "Хлеб Украины".

Как отмечается, 4 мая 2018 года прокуратура совместно с СБУ во время следственных действий на территории Киева и Луцка задержала вышеуказанных лиц при получении 200 тыс.грн неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами.

В настоящее время прокуратура направила обвинительный акт в отношении всех четырех подозреваемых по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, в Печерский райсуд столицы для рассмотрения по существу.