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03:43 14.11.2018

В Донецкой области заочно будут судить "министра информации ДНР"

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В Донецкой области заочно будут судить "министра информации ДНР"

Прокуратура Донецкой области направила в Селидовский суд Донецка обвинительный акт по ч.1 ст.258-1 УК Украины для заочного осуждения за антиукраинскую деятельность так называемого "министра информации Донецкой народной республики".

"Установлено, что в феврале 2015 года 53-летняя жительница г.Донецк, действуя из личных соображений, вступила в состав террористической организации "ДНР" и в течение двух лет занимала должность в одном из "учреждений" политического блока, а именно выполняла обязанности так называемого "министра информации ДНР", - сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным правоохранителей, злоумышленница занималась пропагандой идей "русского мира", создания в глазах жителей временно оккупированных территорий и международного сообщества образа "ДНР" как легитимного государственного образования, а также оправданием насильственных преступных действий главарей боевиков и кураторов из РФ.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Теги: #прокуратура #днр #украина #суд
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