События

01:46 14.11.2018

Двух жителей Харьковской области осудили за организацию незаконной переправки через границу с РФ

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Двуречанский районный суд Харьковской области признал двух местных жителей в возрасте 30 и 54 лет соответственно виновными в организации незаконной переправки людей через государственную границу (ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины).

"Одного из них приговорили к 7,5 годам за решеткой, другому назначили наказание на 3 месяца меньше", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, обвиняемые пытались переправить через государственную границу, на территорию РФ, 3 человек. Свои "услуги" они оценили в 12 тыс.руб. Переправу организовали ночью.

Один из обвиняемых металлическими кусачками пытался повредить колючую проволоку и сделать проход через границу неподалеку с.Пески Харьковской области. Другой следил, чтобы противоправные действия не заметили пограничники. Но пересечь границу незамеченными им не удалось. Нелегалов зафиксировали тепловизоры, после чего их сразу задержали сотрудники пограничной службы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Теги: #рф #украина #суд #граница
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