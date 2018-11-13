Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

В Шевченковском районном суде Киева во вторник завершили зачитывать обвинительный акт по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова. Суд определил порядок исследования доказательств в деле, следующее заседание состоится 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд принял решение сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых.

На заседании суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца - до 11 января 2019 года.

Следующее заседание состоится 4 декабря в 11:30.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Д.Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Я.Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – А.Лось – был вместе с Я.Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Я.Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Д.Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Досудебное расследование по делу об убийстве Д.Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и 5 соучастникам.

Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.

18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.