События

18:50 13.11.2018

Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

2 мин читать
Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

В Шевченковском районном суде Киева во вторник завершили зачитывать обвинительный акт по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова. Суд определил порядок исследования доказательств в деле, следующее заседание состоится 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд принял решение сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых.

На заседании суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца - до 11 января 2019 года.

Следующее заседание состоится 4 декабря в 11:30.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Д.Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Я.Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – А.Лось – был вместе с Я.Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Я.Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Д.Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Досудебное расследование по делу об убийстве Д.Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и 5 соучастникам.

Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.

18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Я.Тарасенко и А.Лося в соучастии в убийстве Д.Вороненкова.

Теги: #вороненков #суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

Суд арестовал фигурирующего в деле об убийстве Гандзюк экс-помощника нардепа Паламарчука

Участвовавшие в судебных заседаниях украинцы доверяют судам вдвое больше, чем остальные - опрос USAID

Суд назначил "дело Труханова" к судебному разбирательству, заседание назначено на 14 ноября

Суд продлил содержание под стражей экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева

Защита Кернеса вновь подала ходатайство о смене подсудности по его делу

Суд взял под стражу водителя Lexus'а, сбившего насмерть двух человек на пешеходном переходе в Харьковской области

Верховный суд отменил решения о передаче земли в Буче родственнику бывшего первого вице-спикера Рады

Януковича вызывают в суд на 19 ноября повесткой в официальной прессе

Суд в Запорожской области приговорил к трем годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова требует отвода экспертов

Во Львовской области таможенники изъяли почти 7 кг контрабандного янтаря

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, заблокировано движение транспорта

Задержанному в Германии экс-нардепу Д.Крючкову выдвинуто подозрение

Детали проверки финсостояния связанных с сыном Януковича лиц составляют банковскую тайну

Alibaba разместит в Льеже логистический хаб, премьер Бельгии приветствует проект

Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА