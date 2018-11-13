На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

В Киеве возле залива в Оболонском районе обнаружен автомобиль с находившимся внутри мужчиной, погибшим от детонации неизвестного взрывного устройства, сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева.

Тело потерпевшего в салоне иномарки обнаружил прохожий, который сразу вызывал на улицу Богатырскую правоохранителей. "Правоохранители обнаружили возле залива автомобиль, в котором находился мертвый мужчина с характерными от взрыва травмами", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

"Специалисты взрывотехнической службы тщательным образом осматривают место события и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства. Сейчас мы проводим меры для выяснения личности погибшего", - добавил он.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос о его правовой квалификации.

На фотографиях с места события видно, что событие произошло на берегу залива Верблюд, на обочине ул.Богатырской и рядом с жилым комплексом "Итальянский квартал". За полицейским автомобилем виднеется другой автомобиль, в котором, предположительно, был найден погибший. Предположительно, это Land Rover Range Rover белого цвета.