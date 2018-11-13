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18:12 13.11.2018

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

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Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины во вторник по состоянию на 18.00, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов боевики дважды применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями. "Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки", - говорится в сообщении.

В пресс-центре Объединенных сил проинформировали, что обороняющиеся подразделения применили для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, "готовые и к более активным мерам".

Теги: #оос #нзф
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