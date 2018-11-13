Детали проверки финсостояния связанных с сыном Януковича лиц составляют банковскую тайну

Раскрытие деталей проверки Международным инвестиционным банком (МИБ, Киев) группы лиц, якобы связанных с сыном экс-президента Украины Александром Януковичем, ограничено банковской тайной, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"Соблюдение банками принципа "знай своего клиента" (know your customer, KYC - англ.), включающего, в том числе, изучение финансового состояния клиента и его соответствие осуществляемым операциям – одно из главных направлений проверок регулятора. Информация относительно деятельности отдельных банков и их клиентов, которую НБУ получает в процессе надзора, составляет банковскую тайну", - ответила пресс-службе центробанка на вопрос о соблюдении МИБ принципа KYC в отношении указанных лиц.

Как сообщалось, программа "Схемы" издания "Радио Свобода" 8 ноября сообщила об обналичивании группой лиц через МИБ нескольких сотен миллионов гривень из общей суммы около 2 млрд грн, которые принадлежали как непосредственно А.Януковичу, так и его окружению: 33 сотрудника банка и десяток фирм. Их счета ранее были арестованы. Но в 2016-2017 гг. Печерский райсуд Киева начал снимать арест с некоторых счетов. Согласно расследованию издания, после этого большая часть средств сразу же была обналичена.

При этом "Радио Свобода" отмечает, что три десятка должностных лиц, через которых были обналичены средства, не имели доходов, соответствующим размеру депозитов. Кроме того, издание добавляет, что не все сотрудники снимали деньги лично.

МИБ на своем сайте заявил, что указанные операции соответствовали законодательству Украины

Кроме того, банк отметил, что после зачисления средств он уведомил Госфинмониторинг о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Вместе с тем МИБ добавил, что не имел права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом как законно приобретенные.

Как сообщалось, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Всеукраинского банка развития (ВБР) в связи с применением Советом ЕС санкций к единственному акционеру этого финучреждения – А.Януковичу - НБУ 27 ноября 2014 года решил отнести банк к категории неплатежеспособных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года. В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность решения центробанка от 27 ноября 2014 года.

А.Янукович в августе 2017 года обратился с иском к Нацбанку с требованиями возместить убытки, понесенные им в связи с выводом с рынка ВБР. По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

МИБ основан в 2008 году.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2018 года, основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры П.Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

Кроме того, акциями банка владеют Катерина и Сергей Ворушилины (2,5994% и 2,5984% соответственно), а также сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%) и супруга О.Гладковского – Юлия Гладковская (0,000001%).

Как сообщалось, П.Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако в связи с отсутствием покупателей 14 января 2016 года он заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

По словам президента, следующим после "Рошена" на управление трастом будет переоформлен МИБ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (7,832 млрд грн) банк занимал 25-е место среди 83 действующих банков.