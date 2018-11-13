Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о локализации пожара, возникшего в лифтовой шахте и одной из квартир 25-этажного жилого дома на просп.Героев Сталинграда в Киеве.

"По состоянию на 16:55 в Оболонском районе на просп.Героев Сталинграда, 2-Д в двадцатипятиэтажном жилом доме локализовали горение электрокабелей и квартиры на двадцатом этаже. Спасено два человека (из них один ребенок), на свежий воздух выведено 40 человек", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook.

Как сообщалось, возгорание электрокабелей в лифтовой шахте дома с 5 по 25 этажи возникло в 15:23. Позже пожар распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. Началась эвакуация жильцов дома.

На месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава.