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17:29 13.11.2018

Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

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Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о локализации пожара, возникшего в лифтовой шахте и одной из квартир 25-этажного жилого дома на просп.Героев Сталинграда в Киеве.

"По состоянию на 16:55 в Оболонском районе на просп.Героев Сталинграда, 2-Д в двадцатипятиэтажном жилом доме локализовали горение электрокабелей и квартиры на двадцатом этаже. Спасено два человека (из них один ребенок), на свежий воздух выведено 40 человек", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook.

Как сообщалось, возгорание электрокабелей в лифтовой шахте дома с 5 по 25 этажи возникло в 15:23. Позже пожар распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. Началась эвакуация жильцов дома.

На месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава.

Теги: #гсчс #оболонь #пожар
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