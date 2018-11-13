События

17:16 13.11.2018

СБУ разоблачила семерых украинских специалистов на незаконном ремонте военных самолетов в Африке

2 мин читать
СБУ разоблачила семерых украинских специалистов на незаконном ремонте военных самолетов в Африке

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве семерых специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за границей, сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы он заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживание военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ он привлек действующих и бывших специалистов одного из украинских госпредприятий. Для выезда за границу они оформили отпуски за собственный счет и прибыли в страну Африки для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали семерых работников в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.

Во время обзора багажа и ручной поклажи фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружены приглашения, на основании которых были оформленные визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил, и деньги.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч.1 ст.333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины ведется досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

Теги: #африка #сбу #самолеты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Воевавший в "Оплоте" россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

СБУ открыло дело по факту организации незаконных выборов в ОРДО

Военной эскалации в день нелегитимных выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации

Житель Запорожья пытался незаконно переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям - СБУ

В Бахмуте вблизи в/ч замечен БПЛА, управлявший им мужчина передан СБУ

Правоохранители задержали троих подозреваемых в незаконной переправке нелегалов через госграницу Украины в страны ЕС - Лысенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области таможенники изъяли почти 7 кг контрабандного янтаря

CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

В центре Киева на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой

Задержанному в Германии экс-нардепу Д.Крючкову выдвинуто подозрение

Детали проверки финсостояния связанных с сыном Януковича лиц составляют банковскую тайну

Alibaba разместит в Льеже логистический хаб, премьер Бельгии приветствует проект

Пожар во многоэтажке на Оболони локализован

В Киеве на Оболони эвакуируют жителей многоэтажки из-за пожара

ГККБ "Луч" начнет поставки в армию модернизированных ПТРК "Корсар", оснащенных европейским тепловизором

Трамп объяснил отказ от поездки на мемориальное кладбище во Франции запретом секретной службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА