СБУ разоблачила семерых украинских специалистов на незаконном ремонте военных самолетов в Африке

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве семерых специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за границей, сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы он заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживание военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ он привлек действующих и бывших специалистов одного из украинских госпредприятий. Для выезда за границу они оформили отпуски за собственный счет и прибыли в страну Африки для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали семерых работников в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.

Во время обзора багажа и ручной поклажи фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружены приглашения, на основании которых были оформленные визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил, и деньги.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч.1 ст.333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины ведется досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.