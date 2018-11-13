В Киеве на Оболони эвакуируют жителей многоэтажки из-за пожара

Жителей 25-этажного дома по ул.Героев Сталинграда, 2-д в Оболонском районе Киева эвакуируют из-за пожара электрокабелей в лифтовой шахте, пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"13 ноября в 15:23 в Оболонском районе на ул.Героев Сталинграда, 2-д в двадцатипятиэтажном жилом доме возникло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте с 5 по 25 этажи. Предварительно жертв и пострадавших нет… Проводится эвакуация жильцов дома", - говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС уточнили, что пожар распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. "Проводится эвакуация людей из помещения, спасено 2 человека (из них 1 ребенок)", - сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.

По состоянию на 16:30 на месте происшествия работает 17 единиц пожарно-спасательной техники и около 65 человек личного состава