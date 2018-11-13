Трамп объяснил отказ от поездки на мемориальное кладбище во Франции запретом секретной службы

Американский президент Дональд Трамп, в ответ на прозвучавшие в его адрес критические замечания, во вторник заявил, что на выходных хотел отправиться на американское мемориальное кладбище во Франции, несмотря на дождь, но Секретная служба США запретила ему это делать.

"И, между прочим, когда (выяснилось - ИФ), что вертолет не может полететь на кладбище во Франции из-за почти нулевой видимости, я предложил поехать туда на машине", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

"Но секретная служба сказала - НЕТ, так как (кладбище - ИФ) слишком далеко от аэропорта, и это (привело бы - ИФ) к серьезным перекрытиям движения в Париже" - добавил он.

Президент США Д.Трамп вместе с супругой на минувших выходных посетили Париж, где приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Изначально планировалось, что президентская чета отправится на вертолете на военное мемориальное кладбище, где похоронены погибшие в битве при Буа Бело американцы. Оно расположено в примерно 80 км от французской столицы. Однако в последний момент Д.Трамп отменил эту поездку, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия. Такое решение вызвало недовольство, в частности, у многих американских политиков.

Накануне французские военнослужащие иронично отреагировали на это решение Д.Трампа во время визита во Францию. Сухопутные войска Франции в своем аккаунте в Twitter разместили фотографию военнослужащего под дождем, на которой он выполняет упражнения по военной подготовке. Под фотографией они написали: "Идет дождь, но ничего страшного. Мы всегда мотивированы". Военные также добавили к записи хэштэг: #мотивациядляпонедельника.