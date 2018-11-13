События

16:44 13.11.2018

На технической территории военного арсенала в Ичне на Черниговщине обнаружен БПЛА

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На технической территории военного арсенала в Ичне на Черниговщине обнаружен БПЛА

На технической территории военных складов в Ичне (Черниговская обл.) во вторник обнаружен квадрокоптер "Фантом", сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия", - говорится в сообщении Генштаба в "Фейсбуке".

В штабе предупредили, что какие-либо БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены и сбиты без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица будут задержаны и привлечены к ответственности.

Теги: #генштаб #ичня
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