Более 62тыс. взрывоопасных предметов изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украиныс начала года

Пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по ЧС ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, как времен прошлых войн, так и современных боеприпасов и с начала года обезвредили 62 758 таких предметов.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 62 758 взрывоопасных предметов, в том числе 1218 авиационные бомбы", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник на сайте Госслужбы.

Так, только за прошедшие трое суток пиротехники осуществили 64 выезда, во время которых изъяли и уничтожили 563 взрывоопасных предмета, в том числе 5 авиационных бомб.

Чаще всего, устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов - во время сбора грибов в лесных массивах и в лесополосах, а также во время земляных или строительных работ.

Кроме того, отмечают в ГСЧС, продолжаются также и работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Так, на Луганщине в течение минувших суток пиротехнические расчеты ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 7 единиц взрывоопасных предметов. Было обследовано 4,25 га территории. В то же время на Донетчине пиротехнические расчеты ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 41 единицу взрывоопасных предметов. Было обследовано 37,5 га территории", - говорится в информации.