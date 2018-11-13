В УПЦ-КП обвиняют представителей УПЦ (МП) в препятствовании встречи Порошенко с иерархами

В Украинской православной церкви Киевского патриархата связывают проведение неанонсированного ранее Собора епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) с намерением помешать встрече президента Украины Петра Порошенко с архиереями в Украинском доме в Киеве.

Как сообщил во вторник глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в соцсети "Фейсбук", П.Порошенко как глава государства, который должен находиться под госохраной, имеет приоритет в определении места для проведения встречи.

Он напомнил, что ранее П.Порошенко провел встречу с епископатом УПЦ-КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), поэтому встреча с епископатом УПЦ (МП) было "логическим продолжением".

"Проведение встречи не на территории Лавры (Киево-Печерской Лавры – ИФ) предполагалось как основная возможность. Однако связанный с депутатом Новинским (народным депутатом из фракции "Оппозиционный блок" Вадимом Новинским - ИФ) канцлер МПвУ митрополит Антоний Паканич специально рассылает приглашения на встречу в Лавре, хотя это место на момент рассылки письма не было согласовано – чтобы заставить главу государства следовать их условиям", - рассказал архиепископ Евстратий, отметив, что соответствующее письмо было специально "слито" в СМИ.

"Видя, что президента не смогли заставить, руководители Митрополии решили на время, когда должна была начаться встреча епископата МПвУ с Петром Порошенко в Украинском доме, – объявляют проведение Собора епископов. Замечу, что его проведение никак не анонсировалось. Похоже, что единственная причина внезапного созыва Собора – то, что по Уставу участие в нем для архиереев обязательно. Поэтому Собор – просто метод сдержать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к президенту", - написал архиепископ Евстратий.

По его словам, демонстративный демарш руководства УПЦ (МП) призван продемонстрировать всем, что "оно, чувствуя за собой "плечо Москвы" - откровенно презирает не просто Петра Порошенко, а президента Украины и в его лице – государство, главой которой он является".

"Ситуация находится в развитии, и чем завершится демарш – можно будет сказать только со временем", - добавил он.